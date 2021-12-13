У Києві пройшов V Міжнародний форум корпоративних директорів: підведення підсумків

7 грудня 2021 року Професійна асоціація корпоративного управління провела V Міжнародний форум корпоративних директорів. Цьогоріч до підготовки Форуму долучились 30 компаній, інститутів та організацій.

На одному майданчику зібралися представники топових компаній та інституцій України та світу - Нова пошта, Національний банк України, ДТЕК, ПриватБанк, Василь Кісіль і Партнери, Morgan Stanley, Horizon Capital, Міжнародна фінансова корпорація (IFC), Центр міжнародного приватного підприємництва (CIPE), Multiplex, "Альфа-Банк Україна" та зіркові board members - Святослав Вакарчук, Віктор Ющенко.

Голова регіонального представництва IFC в Україні, Білорусі та Молдові Джейсон Пеллмар у вітальному слові до учасників Форуму наголосив на тому, що Форум допомагає в черговий раз об’єднатися, подискутувати та обговорити нові виклики, які стоять перед компаніями.

"Ми говоримо про сталий розвиток, успішність, прозорість, ризик-менеджмент, наголошуючи на тому, що принципи корпоративного управління дуже важливі як для приватних, так і для державних компаній", – підкреслив Джейсон Пеллмар.

Заступник регіонального директора в Європі та Євразії СІРЕ Ерік Хонц підкреслив, що CIPE п’ятий раз поспіль виступає партнером Міжнародного форуму корпоративних директорів, адже переконані, що Форум, як відкрита дискусійна платформа, сприяє розвитку корпоративного управління в Україні.

Соціальна відповідальність бізнесу – невід’ємна частина розвитку сучасної корпорації. Вкладаючи ресурси у ESG, ви вкладаєте в репутацію компанії. Про це на Форумі говорили лідери українських компаній Нова Пошта, Астарта та експерти в сфері корпоративного управління під час першої сесії "ESG та бізнес-етика".

"Ми активно розвиваємо напрямок соціальної відповідальності. Проведення марафону, відкриття поштоматів у кожному будинку українців – це все про роботу на свого споживача та на імідж компанії", – говорила Ірина Папуша, голова наглядової ради компанії Нова пошта. Вячеслав Климов, співзасновник та член наглядової ради Нова Пошта додав, що проєкти уже дають свої результати та ефективно працюють на репутацію компанії.

Олена Волошина, керівник діяльності IFC в Україні, запевняє, що міжнародні компанії не охоче фінансують проєкти компаній, які не працюють над створенням корпоративного ESG. Також вона відмітила, що сьогодні до уваги в першу чергу слід брати потреби стейкхолдерів, особливо молодого покоління, яке велику увагу приділяє тому, в якій компанії працює.

Сьогодні наявність якісного корпоративного управління в компаніях -– одна з обов’язкових умов для залучення інвестора в конкретні бізнеси, а у підсумку – в економіку України, тому перед наглядовими радами стоїть чимало амбітних завдань. Такого висновку дійшли учасники сесії "Корпоративне управління та залучення фінансування бізнесу: сучасні виклики для наглядових рад".

У державних компаній, і, зокрема банків, на цьому шляху є трохи більше перешкод. Як пояснила голова наглядової ради «ПриватБанку» Шерон Іскі, борди в таких компаніях мають не тільки переконатися, що всередині компанії всі процеси налагоджені та ефективні, але й мати впевненість, що ця ситуація збережеться після зміни власника. Перевагою ПриватБанку в цьому випадку є міжнародний склад наглядової ради, коли фахівці з різним бекграундом і досвідом мають знаходити компромісні рішення.

"Кейс компанії "Аврора" – нарешті хороший кейс!" – відкрив сесію "Участь ради в процесі залучення інвестора" Володимир Ігонін, керівник практики корпоративного права/злиттів і поглинань ЮФ "Василь Кісіль і Партнери".

За його словами, корпоративне управління в інфопросторі України трошки недолюблене, бо мало хороших новин, які би показували, що це хороша і потрібна річ, тому досвід "Аврори" надзвичайно важливий як мотиваційний приклад.

"Ми не шукаємо зірок, ми організовуємо сузір’я", – влучно сформулював відповідь на ключове питання сесії "Роль голови ради: найкращі практики" Роман Шпек, Голова Наглядової ради "Альфа Банку".

На думку інших учасників дискусії Володимира Жмака, Голови Наглядової ради аеропорту "Бориспіль", та Владислава Бурди, засновника та генерального директора компанії RedHead Family Corporation, в залежності від того, чи компанія належить державі, чи є сімейним бізнесом, задачі голови наглядової ради дещо ускладняються.

Утім усі спікери згодні в одному: основна задача голови наглядової ради – тримати борд в стані engaged, тобто утримувати його увагу до діяльності компанії, не втручаючись в оперативне управління, якщо цього не вимагають обставини.

Опитування, проведене серед учасників Форуму, засвідчило, що майже 60% занепокоєні тенденцією запрошувати до наглядових рад компаній "зірок", і ті ж 60% підозрюють, що ця тенденція збережеться в майбутньому.

Чи буває реальна користь від запрошення "зірок" до наглядових рад компаній і в чому вона полягає, обговорили Наталія Кривда, Академічний директор Единбурзької бізнес-школи в Україні, народний депутат України Олег Макаров, член ради директорів Київської школи економіки Святослав Вакарчук, власниця і головний лікар Інституту дерматокосметології Ольга Богомолець та Corporate Governance Officer IFC Олексій Волинець.

Якщо репутація компанії та її цілі відповідають інтересам запрошеної зірки, від її присутності може бути реальна користь, причому не тільки в некомерційних структурах на кшталт благодійних фондів чи соціальних проектах. Але навіть професійні управлінці з бездоганною репутацією разом можуть приймати неоднозначні рішення. "Тоді питання, чи ви готові його захищати і отримувати негатив або нерозуміння, чи мета, заради якої ви працюєте, важливіша за необхідність асоціюватися з людьми, які тобі не дуже подобаються. Якщо варта – можна ризикнути", – зауважив Святослав Вакарчук.

*Форум організували Професійна асоціація корпоративного управління (ПАКУ), Український інститут корпоративного управління у партнерстві з Центром міжнародного приватного підприємництва (СІРЕ) за підтримки Міжнародної фінансової корпорації у партнерстві з Державним секретаріатом Швейцарії з економічних питань SECO.