В Киеве прорвало водопровод. Ряд жилмасивов остались без воды: список

В Киеве на Большой Окружной дороге произошло повреждение водопровода. Ряд жилых районов столицы остались без воды, организован ее подвоз автоцистернами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
В КГГА отметили, что в результате аварии понижено давление в водопроводных сетях в следующих жилых массивах:
Для обеспечения жителей этих районов питьевой водой дежурят автоцистерны. Они будут находиться по адресам:
"Аварийные бригады "Киевводоканала" работают в круглосуточном режиме по ликвидации повреждения", - добавили в КГГА.