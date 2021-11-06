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В Киеве прорвало водопровод. Ряд жилмасивов остались без воды: список

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Киеве на Большой Окружной дороге произошло повреждение водопровода. Ряд жилых районов столицы остались без воды, организован ее подвоз автоцистернами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В КГГА отметили, что в результате аварии понижено давление в водопроводных сетях в следующих жилых массивах:

  • Никольская Борщаговка;
  • Южная Борщаговка;
  • Теремки-1;
  • Теремки-2;
  • Феофания;
  • Голосеево;
  • Батыева Гора;
  • Железнодорожный массив;
  • Александровская Слободка;
  • Соломенский;
  • Первомайский массив;
  • Чоколовка;
  • Отрадный.

Для обеспечения жителей этих районов питьевой водой дежурят автоцистерны. Они будут находиться по адресам:

  • улица Зодчих, 60, 60-А;
  • улица Якуба Коласа, 14;
  • Бульвар Кольцова, 17;
  • улица Гната Юры, 1/11;
  • улица. Яблоневая, 11 (Софиевская Борщаговка).

"Аварийные бригады "Киевводоканала" работают в круглосуточном режиме по ликвидации повреждения", - добавили в КГГА.

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