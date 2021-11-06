У Києві прорвало водопровід. Ряд житлових масивів залишилися без води: список

У Києві на Великій Окружній дорозі сталося пошкодження водопроводу. Ряд житлових районів столиці залишилися без води, організовано її підвезення автоцистернами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
У КМДА зазначили, що в результаті аварії знижений тиск у водопровідних мережах в наступних житлових масивах:
Для забезпечення жителів цих районів питною водою чергують автоцистерни. Вони знаходитимуться за адресами:
"Аварійні бригади "Київводоканалу" працюють у цілодобовому режимі з ліквідації пошкодження", - додали в КМДА.