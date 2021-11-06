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У Києві прорвало водопровід. Ряд житлових масивів залишилися без води: список

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Києві на Великій Окружній дорозі сталося пошкодження водопроводу. Ряд житлових районів столиці залишилися без води, організовано її підвезення автоцистернами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

У КМДА зазначили, що в результаті аварії знижений тиск у водопровідних мережах в наступних житлових масивах:

  • Микільська Борщагівка;
  • Південна Борщагівка;
  • Теремки-1;
  • Теремки-2;
  • Феофанія;
  • Голосієво;
  • Батиєва Гора;
  • Залізничний масив;
  • Олександрівська Слобідка;
  • Солом'янський;
  • Первомайський масив;
  • Чоколівка;
  • Відрадний.

Для забезпечення жителів цих районів питною водою чергують автоцистерни. Вони знаходитимуться за адресами:

  • вулиця Зодчих, 60, 60-А;
  • вулиця Якуба Коласа, 14;
  • Бульвар Кольцова, 17;
  • вулиця Гната Юри, 1/11;
  • вулиця. Яблунева, 11 (Софіївська Борщагівка).

"Аварійні бригади "Київводоканалу" працюють у цілодобовому режимі з ліквідації пошкодження", - додали в КМДА.

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