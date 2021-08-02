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В Киеве пропал лидер "Белорусского дома в Украине"

Автор: РБК-Украина

В понедельник, 2 августа, в Киеве пропал один из учредителей общественной организации "Белорусский дом в Украине" Виталий Шишов. Он утром вышел на пробежку и не вернулся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу организации.

"Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся. С его номера было сделано несколько так называемых "глухарей", однако сейчас связаться с ним невозможно", - говорится в сообщении.

Представители организации прочесали массив, где он обычно бегал, но не обнаружили его следов. Сейчас они своими силами продолжают поиски. К поиску привлекли кинолога.

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Как сообщили в полиции Киева, к ним обратилась киевлянка. которая заявила, что ее сожитель не выходит на связь.

"На поиски мужчины оперативный дежурный сориентировал все очередные наряды столичной полиции", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что событие зарегистрировано в Святошинском управлении полиции. В настоящее время поиски продолжаются.

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