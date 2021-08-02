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У Києві зник лідер " Білоруського дому в Україні"

Автор: РБК-Україна

У понеділок, 2 серпня, в Києві зник один із засновників громадської організації "Білоруський дім в Україні" Віталій Шишов. Він вранці вийшов на пробіжку і не повернувся.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу організації.

"Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся. З його номера було зроблено кілька так званих "глухарів", проте зараз зв'язатися з ним неможливо", - йдеться в повідомленні.

Представники організації прочесали масив, де він зазвичай бігав, але не виявили його слідів. Зараз вони своїми силами продовжують пошуки. До пошуку залучили кінолога.

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