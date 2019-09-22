В Киеве перекинулось такси с пассажиром

В Киеве сегодня ночью, 22 сентября, на улице Академика Заболотного произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля такси, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Информатор".

Как сообщается, автомобиль вылетел с дороги и перевернулся на крышу. Водителя и пассажира доставили в больницу в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, водитель Nissan c пассажиром в салоне двигался по улице Академика Заболотного в сторону Окружной дороги. На одном из поворотов таксист не справился с управлением, в результате чего транспортное средство занесло и вылетело на тротуар. После этого такси врезалось в столб уличного освещения и перевернулся на крышу.

Также известно,что в автомобиле был установлен баллон с газом и существовала серьезная вероятность его воспламенения. Однако прибывшие на место спасатели отключили ГБО и предотвратили возможность пожара.

Кроме сотрудников ГСЧС, на месте аварии также прибыл экипаж патрульной полиции, "скорая" и следственно-оперативная группа.

Детали и виновника ДТП установит следствие.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Хмельницкой области ночью 22 сентября произошло ДТП с участием легкового автомобиля. Он столкнулся с электроопорой, в результате чего погибли четыре человека.

Кроме того, в Миргороде ночью 21 сентября произошло тройное ДТП с участием легкового автомобиля, грузовика и микроавтобуса. Жертвами инцидента стали два человека, еще двое получили травмы разной степени тяжести.