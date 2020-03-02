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В Хмельницкой области произошла стрельба во время фиксации загрязнения водоема

Новости » Происшествия     02.03.2020 - 14:36
В Хмельницкой области произошла стрельба во время фиксации загрязнения водоема
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сейчас вся представленная заявителями информация проверяется в рамках уголовного производства

В Хмельницкой области неподалеку от пгт Понинка во время фиксации людьми загрязнения водоема произошла стрельба. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Предварительно установлено, что несколько жителей поселка Першотравенска (Житомирская область) ночью с 29 февраля на 1 марта находились неподалеку пгт Понинка на берегу реки Хомора с целью выявления и фиксации фактов выброса вредных веществ в водоем местным предприятием.

После того, как они сняли соответствующее видео и вернулись к своему автомобилю, заявители услышали выстрел со стороны транспортного средства, который находился неподалеку.

"Сейчас вся представленная заявителями информация проверяется в рамках уголовного производства. Предварительная правовая квалификация события - ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, в городе Пустомыты (Львовская область) на улице Садовой произошла стрельба, в результате чего погибла девушка и пострадал мужчина. На территории Львовской области введена полицейская операция.

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