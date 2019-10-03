В Херсоне произошла стрельба, есть пострадавшие

Фото: стрельба в Херсоне (hr.npu.gov.ua)

В результате стрельбы пострадали двое мужчин, они в тяжелом состоянии

В центре Херсоне вооруженные неизвестные устроили стрельбу, в результате ранены двое мужчин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Сообщается, что инцидент произошел на улице Тираспольской. Неизвестные стреляли из автомобиля и скрылись с места происшествия. По словам очевидцев, неизвестные передвигались на автомобиле черного цвета.

Пострадавшие 1969 и 1977 г.р., сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии. В городе обьявили план "Сирена".

Полиция открыла уголовное производство по факту покушения на убийство (ст.15 "Покушение на преступление" Уголовного кодекса Украины и п.1 ч.2 ст.115 "Умышленное убийство" УК Украины).

Напомним, 2 октября в селе Хотянивка Киевской области злоумышленник открыл огонь по правоохранителям, в результате чего был застрелен.

Также РБК-Украина сообщало, что 1 октября в Кропивницком неизвестные обстреляли дом сотрудника прокуратуры. Следствием установлено вероятную причастность стрелявших к преступной группировке, противоправную деятельность которой расследовал прокурор.