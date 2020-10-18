В Киеве произошла драка со стрельбой, один раненый

В Киеве на улице Попудренко в одном из кафе подрались двое мужчин. Драка в результате переросла в стрельбу, один из участников конфликта получил рваную рану кисти.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Инцидент произошел около 20:00 17 октября.

"Во время конфликта один из участников достал пистолет травматического действия и осуществил несколько выстрелов, один из которых попал в оппонента. 20-летнего пострадавшего госпитализировали в больницу с огнестрельной рваной раной кисти. Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 24 - летний местный житель, ранее не судим", - говорится в сообщении.

На месте происшествия полицейские изъяли пистолет и разрешение на него. Оружие направили на экспертное исследование.

Правоохранители открыли дело по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Запорожье стреляли в автомобиль кандидата в депутаты горсовета.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве мужчина ранил ножом ветерана войны на Донбассе, который в роли волонтера агитировал за одну из политических партий.