У Києві сталася бійка зі стріляниною, один поранений

У Києві на вулиці Попудренка в одному з кафе побилися двоє чоловіків. Бійка в результаті переросла в стрілянину, один з учасників конфлікту отримав рвану рану кисті.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Інцидент стався близько 20:00 17 жовтня.

"Під час конфлікту один з учасників дістав пістолет травматичної дії та здійснив кілька пострілів, один з яких потрапив до опонента. 20-річного потерпілого госпіталізували в лікарню з вогнепальним рваною раною кисті. Фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Ним виявився 24 - річний місцевий житель, раніше не судимий", - йдеться в повідомленні.

На місці події поліцейські вилучили пістолет та дозвіл на нього. Зброю направили на експертне дослідження.

Правоохоронці відкрили справу за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Запоріжжі стріляли в автомобіль кандидата в депутати міськради.

Також РБК-Україна писало, що в Києві чоловік поранив ножем ветерана війни на Донбасі, який у ролі волонтера агітував за одну з політичних партій.