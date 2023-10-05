У Києві стався вибух у багатоповерхівці: у квартирі була родина із дітьми (фото)

"4 жовтня близько 21:00 надійшло повідомлення про вибух у пʼятиповерхівці в Солом'янському районі Києва", - йдеться в повідомленні.

Як з'ясували в ДСНС, у квартирі на третьому поверсі стався вибух туристичного газового обігрівача.

"Через вибух зруйнувалися пластикові конструкції балкона та віконних рам", - розповіли в відомстві.

У Києві стався вибух у багатоповерхівці (t.me/dsns_telegram)

Рятувальники вивільнили з квартири двох дорослих та двох дітей.

"Постраждалих у стресовому стані передали до карети швидкої допомоги, але сім'я відмовилась від госпіталізації", - додали вогнеборці.

Вибухи в Києві

Вранці 22 червня в одній із багатоповерхівок Києва у Дніпровському районі стався вибух газу. Спочатку повідомлялося про одного загиблого, пізніше – про двох. Пізніше кількість постраждалих зросла до п'яти.

Нагадаємо, у Дніпровському районі Києва 19 березня в під'їзді житлового будинку стався вибух невстановленого предмета. Чоловік, який знаходився біля будинку, отримав баротравму. Також були пошкоджені стіни під'їзду і вікна у квартирах.

РБК-Україна писало, що наприкінці лютого в Києві стався вибух в автомобілі на проспекті Героїв Сталінграда, 28 в Оболонському районі.