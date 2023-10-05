UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві стався вибух у багатоповерхівці: у квартирі була родина із дітьми (фото)

Фото: у Києві стався вибух у багатоповерхівці 4 жовтня (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

В Києві стався вибух в багатоповерхівці ввечері в середу, 4 жовтня. На момент НП в квартирі, що стала його епіцентром, знаходилась родина з дітьми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"4 жовтня близько 21:00 надійшло повідомлення про вибух у пʼятиповерхівці в Солом'янському районі Києва", - йдеться в повідомленні.

Як з'ясували в ДСНС, у квартирі на третьому поверсі стався вибух туристичного газового обігрівача.

"Через вибух зруйнувалися пластикові конструкції балкона та віконних рам", - розповіли в відомстві.

 

У Києві стався вибух у багатоповерхівці (t.me/dsns_telegram)

Рятувальники вивільнили з квартири двох дорослих та двох дітей.

"Постраждалих у стресовому стані передали до карети швидкої допомоги, але сім'я відмовилась від госпіталізації", - додали вогнеборці.

Вибухи в Києві

Вранці 22 червня в одній із багатоповерхівок Києва у Дніпровському районі стався вибух газу. Спочатку повідомлялося про одного загиблого, пізніше – про двох. Пізніше кількість постраждалих зросла до п'яти.

Нагадаємо, у Дніпровському районі Києва 19 березня в під'їзді житлового будинку стався вибух невстановленого предмета. Чоловік, який знаходився біля будинку, отримав баротравму. Також були пошкоджені стіни під'їзду і вікна у квартирах.

РБК-Україна писало, що наприкінці лютого в Києві стався вибух в автомобілі на проспекті Героїв Сталінграда, 28 в Оболонському районі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київвибухи