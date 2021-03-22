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В Киеве произошел взрыв в квартире, есть пострадавший

Автор: Игорь Литвиненко

В Киеве в одной из квартир Деснянского района произошел взрыв. В результате мужчина получил ранения.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Инцидент произошел вечером 21 марта. Около 21:00 в полицию сообщили о том, что 59-летний мужчина обратился в больницу с ранениями, которые он получил во время взрыва в своей квартире на улице Закревского.

"Хозяин в пластиковой таре смешивал неустановленные химические вещества, которые в результате синтеза взорвались. Из квартиры следователи изъяли остатки пластика, которые направили для проведения экспертизы", - сообщили правоохранители.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Напомним, днями под Киевом в результате взрыва погиб один человек. По данным следствия, погибший пытался взорвать свою знакомую, однако взрывчатка детонировала у него в руках.

Также РБК-Украина писало, что в Луганской области на гранате подорвался мужчина. Дело расследуют как теракт.

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