У Києві стався вибух у квартирі, є постраждалий

У Києві в одній із квартир Деснянського району стався вибух. В результаті чоловік отримав поранення.
Інцидент стався ввечері 21 березня. Близько 21:00 в поліцію повідомили про те, що 59-річний чоловік звернувся в лікарню з пораненнями, які він отримав під час вибуху в своїй квартирі на вулиці Закревського.
Господар у пластиковій тарі змішував невстановлені хімічні речовини, які в результаті синтезу вибухнули. З квартири слідчі вилучили залишки пластику, які направили для проведення експертизи", - повідомили правоохоронці.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
Нагадаємо, днями під Києвом в результаті вибуху загинула одна людина. За даними слідства, загиблий намагався підірвати свою знайому, однак вибухівка детонувала у нього в руках.
Також РБК-Україна писало, що в Луганській області підірвався на гранаті чоловік. Справу розслідують теракт.