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В Киеве произошел сбой в работе скоростного трамвая

Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве вечером произошел сбой в работе линии скоростного трамвая. Трамваи уже около 20 минут стоят на остановках и не отправляются по маршруту.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Сбой в работе скоростных трамваев был зафиксирован, в частности, на остановке "Политехническая". Сначала трамваи стояли в обе стороны, однако через несколько десятков минут движение в направлении железнодорожного вокзала возобновилось. Однако в сторону Борщаговки трамваи до сих пор стоят.

Как выяснил корреспондент РБК-Украина, причиной сбоя стал сломанный трамвай. Сейчас его планируют отбуксировать.

"Задерживается движение трамваев № 1к, 3 по ЛСТ станция Политехническая в направлении ул. Зодчих по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия", - сообщили в Киевпастрансе.

Фото: в Киеве сбой в работе скоростного трамвая (Вадим Добровольский, РБК-Украина)

Обновлено.

Около 21:25 сломанный трамвай толкнули другим трамваем. После чего оба трамвая в "жесткой сцепке" отправились со станции "Политехническая".

Напомним, в Киеве из-за сильного снегопада сегодня вечером задерживается общественный транспорт.

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Киев