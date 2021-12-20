ru ua
Пн, 20 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Киеве произошел сбой в работе скоростного трамвая

Новина українською →
Киев, Понедельник 20 декабря 2021 21:18
В Киеве произошел сбой в работе скоростного трамвая Фото: в Киеве сбой в работе скоростного трамвая (Вадим Добровольский, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве вечером произошел сбой в работе линии скоростного трамвая. Трамваи уже около 20 минут стоят на остановках и не отправляются по маршруту.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Сбой в работе скоростных трамваев был зафиксирован, в частности, на остановке "Политехническая". Сначала трамваи стояли в обе стороны, однако через несколько десятков минут движение в направлении железнодорожного вокзала возобновилось. Однако в сторону Борщаговки трамваи до сих пор стоят.

Как выяснил корреспондент РБК-Украина, причиной сбоя стал сломанный трамвай. Сейчас его планируют отбуксировать.

"Задерживается движение трамваев № 1к, 3 по ЛСТ станция Политехническая в направлении ул. Зодчих по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия", - сообщили в Киевпастрансе.

Фото: в Киеве сбой в работе скоростного трамвая (Вадим Добровольский, РБК-Украина)

Обновлено.

Около 21:25 сломанный трамвай толкнули другим трамваем. После чего оба трамвая в "жесткой сцепке" отправились со станции "Политехническая".

Напомним, в Киеве из-за сильного снегопада сегодня вечером задерживается общественный транспорт.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев
NEWS
Снегопад в Киеве. Общественный транспорт задерживается: список рейсов
Снегопад в Киеве. Общественный транспорт задерживается: список рейсов
DAILY
Суды против Кремля. Как российская Фемида помогает Украине победить в Гааге
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Суды против Кремля. Как российская Фемида помогает Украине победить в Гааге