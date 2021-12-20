В Киеве произошел сбой в работе скоростного трамвая

В Киеве вечером произошел сбой в работе линии скоростного трамвая. Трамваи уже около 20 минут стоят на остановках и не отправляются по маршруту.

Сбой в работе скоростных трамваев был зафиксирован, в частности, на остановке "Политехническая". Сначала трамваи стояли в обе стороны, однако через несколько десятков минут движение в направлении железнодорожного вокзала возобновилось. Однако в сторону Борщаговки трамваи до сих пор стоят.

Как выяснил корреспондент РБК-Украина, причиной сбоя стал сломанный трамвай. Сейчас его планируют отбуксировать.

"Задерживается движение трамваев № 1к, 3 по ЛСТ станция Политехническая в направлении ул. Зодчих по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия", - сообщили в Киевпастрансе.

Фото: в Киеве сбой в работе скоростного трамвая (Вадим Добровольский, РБК-Украина)

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Около 21:25 сломанный трамвай толкнули другим трамваем. После чего оба трамвая в "жесткой сцепке" отправились со станции "Политехническая".