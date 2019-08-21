В Киеве произошел сбой в движении городской электрички

В Киеве утром 21 августа произошел серьезный сбой в движении городской электрички, в частности, по техническим причинам отменили девять рейсов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу коммунального предприятия "Киевпастранс".

Сообщается, что в утренние часы по техническим причинам были отменены девять рейсов городской электрички.

"Приносим извинения за неудобства, безопасность пассажиров в приоритете", - отметили в "Киевпастрансе".

Напомним, сегодня утром в Киеве образовались многочисленные пробки. На правом берегу традиционно пробки сковали проспект Победы, в частности, тут затор растянулся на несколько километров от стации метро "Житомирская" и до "Шулявской". Также было затруднено движение на въезде в Киев по проспекту Голосеевскому, а также Леся Курбаса и дальше по Борщаговской улице. При въезде с Одесской трассы наблюдались заторы в районе ВДНХ и Демеевской площади.

Ранее также стало известно, что из Мариуполя впервые за пять лет запустили электрички в "серую зону". С 4 августа поезда запустили на станцию Южнодонбасская, которая находится в непосредственной близости к линии разграничения.