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В Киеве образовались многочисленные пробки

Новости » Общество    21.08.2019 - 09:12
В Киеве образовались многочисленные пробки
Фото: пробки в Киеве (РБК-Украина)

Пробки на Северном мосту и проспекте Победы растянулись на несколько километров

По состоянию на утро среды, 21 августа, в Киеве образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

В частности, па правобережной части традиционно пробки сковали проспект Победы по направлению к центру столицы - здесь затор растянулся на несколько километров от стации метро "Житомирская" и до "Шулявской". Также затруднено движение на въезде в Киев по проспекту Голосеевскому, а также Леся Курбаса и дальше по Борщаговской улице. При въезде с Одесской трассы наблюдаются заторы в районе ВДНХ и Демеевской площади.

Помимо центральной части Киева, серьезные пробки образовались на Северном мосту при движении с левого берега. Соответственно, транспорт фактически остановился на отрезке фактически до самой Петровки. Кроме того, движение затруднено на Южном, Дарницком и на мосту Патона.

В Киеве образовались многочисленные пробки

Фото: пробки в Киеве

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве до 31 августа ограничат движение на эстакаде Южного моста. Ремонтные работы будут проводиться с 22:00 часов 2 августа до 31 августа на эстакаде в направлении левого берега (ориентировочно 400 метров после Выдубичей).

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