В Киеве произошел пожар и взрыв в кафе

В ночь на понедельник, 28 октября, в Киеве в Гидропарке горело кафе, при пожаре взорвался один из газовых баллонов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, на территории кафе в пяти отдельно стоящих деревянных домиках возник пожар. В 02:16 возгорание было локализовано, а в 3:12 - ликвидировано.

"В результате пожара 2 домика сгорели полностью, частично повреждены 3 домики", - говорится в сообщении.

В результате пожара никто не пострадал. Причина возникновения пожара выясняется.

Напомним, в пятницу, 25 октября, в центре Киева в одной из квартир жилого дома произошел взрыв, в результате чего погиб один человек.

Кроме того, 25 октября в Шевченковском районе города Харькова произошла перестрелка. В частности, двое неизвестных напали на двух мужчин, в результате перестрелки один из них погиб на месте. По данным местных СМИ, также пострадал бывший участник организации "Оплот".

После перестрелки в Харькове один из участников инцидента подорвал себя на вокзале.