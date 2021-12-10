У Києві сталася пожежа в офісно-складській будівлі
У п'ятницю, 10 грудня, у Солом'янському районі Києва сталася пожежа в офісно-складській будівлі. Рятувальники ліквідували спалах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС України у Telegram.
Інцидент стався за адресою вулиця Льва Толстого, 67. Повідомлення про пожежу надійшло на лінію рятувальників о 13:58.
Пожежники оперативно прибули на місце. Вони встановили, що спалах розпочався на другому поверсі офісно-складської будівлі. Вогонь охопив близько 200 кв. м приміщення.
За попередньою інформацією, жертв і постраждалих внаслідок НП немає. До ліквідації пожежі було залучено 28 осіб та 6 одиниць техніки ДСНС.
Нагадаємо, 7 грудня у Львові сталася пожежа в одній із кавартир п'ятиповерхового будинку. Рятувальники здійснили евакуацію мешканців.