В Киеве произошел пожар в общежитии, эвакуировали шесть человек

В 14:04 спасателям поступило сообщение пожаре в общежитии на улице Просвещения 5.

На место происшествия направили пожарно-спасательные подразделения по повышенному рангу вызова.

Спасатели установили, что возгорание произошло в одной из комнат на 3 этаже 3-этажного здания. Пожарные сразу приступили к тушению пожара и эвакуации людей.

В ходе ликвидации пожара, с третьего этажа общежития эвакуировали шесть человек с помощью трехколенной лестницы. Остальные жители общежития покинули здание самостоятельно до прибытия спасателей.

В 14:29 пожар был локализован, и в 14:50 ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет.

Причину возникновения пожара установит следствие.

Фото: пожар в общежитии (kyiv.dsns.gov.ua)