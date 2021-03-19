В Киеве произошел пожар в общежитии, эвакуировали шесть человек

В пятницу, 19 марта, в Киеве произошел пожар в общежитии Киевского национального университета строительства и архитектуры. В результате возгорания никто не пострадал.
В 14:04 спасателям поступило сообщение пожаре в общежитии на улице Просвещения 5.
На место происшествия направили пожарно-спасательные подразделения по повышенному рангу вызова.
Спасатели установили, что возгорание произошло в одной из комнат на 3 этаже 3-этажного здания. Пожарные сразу приступили к тушению пожара и эвакуации людей.
В ходе ликвидации пожара, с третьего этажа общежития эвакуировали шесть человек с помощью трехколенной лестницы. Остальные жители общежития покинули здание самостоятельно до прибытия спасателей.
В 14:29 пожар был локализован, и в 14:50 ликвидирован.
Жертв и пострадавших нет.
Причину возникновения пожара установит следствие.
Фото: пожар в общежитии (kyiv.dsns.gov.ua)
Напомним, 15 марта в Киеве произошел пожар в городской больнице №1. Возгорание произошло на третьем этаже трехэтажного здания.
Кроме того, вечером 15 марта в центре Киева произошел пожар в ресторане "Алаверди". В результате инцидента жертв и пострадавших нет.