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У Києві сталася пожежа у гуртожитку, евакуювали шістьох людей

Автор: РБК-Україна

У п'ятницю, 19 березня, у Києві сталася пожежа в гуртожитку Київського національного університету будівництва і архітектури. В результаті пожежі ніхто не постраждав.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

О 14:04 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу в гуртожитку на вулиці Просвіти 5.

На місце події направили пожежно-рятувальні підрозділи за підвищеним рангом виклику.

Рятувальники встановили, що загоряння сталося в одній з кімнат на 3 поверсі 3-поверхової будівлі. Пожежники одразу приступили до гасіння пожежі та евакуації людей.

У ході ліквідації пожежі, з третього поверху гуртожитку евакуювали шістьох людей за допомогою триколінної драбини. Інші мешканці гуртожитку покинули будівлю самостійно до прибуття рятувальників.

О 14:29 пожежу було локалізовано, і о 14:50 ліквідовано.

Жертв та постраждалих немає.

Причину виникнення пожежі встановить слідство.

Фото: пожежа в гуртожитку (kyiv.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, 15 березня у Києві сталася пожежа в міській лікарні №1. Займання сталося на третьому поверсі триповерхової будівлі.

Крім того, ввечері 15 березня у центрі Києва сталася пожежа у ресторані "Алаверди". В результаті інциденту жертв і постраждалих немає.

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Новини України Київпожежа
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