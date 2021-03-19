У Києві сталася пожежа у гуртожитку, евакуювали шістьох людей

У п'ятницю, 19 березня, у Києві сталася пожежа в гуртожитку Київського національного університету будівництва і архітектури. В результаті пожежі ніхто не постраждав.
О 14:04 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу в гуртожитку на вулиці Просвіти 5.
На місце події направили пожежно-рятувальні підрозділи за підвищеним рангом виклику.
Рятувальники встановили, що загоряння сталося в одній з кімнат на 3 поверсі 3-поверхової будівлі. Пожежники одразу приступили до гасіння пожежі та евакуації людей.
У ході ліквідації пожежі, з третього поверху гуртожитку евакуювали шістьох людей за допомогою триколінної драбини. Інші мешканці гуртожитку покинули будівлю самостійно до прибуття рятувальників.
О 14:29 пожежу було локалізовано, і о 14:50 ліквідовано.
Жертв та постраждалих немає.
Причину виникнення пожежі встановить слідство.
Фото: пожежа в гуртожитку (kyiv.dsns.gov.ua)
Нагадаємо, 15 березня у Києві сталася пожежа в міській лікарні №1. Займання сталося на третьому поверсі триповерхової будівлі.
Крім того, ввечері 15 березня у центрі Києва сталася пожежа у ресторані "Алаверди". В результаті інциденту жертв і постраждалих немає.