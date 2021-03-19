У Києві сталася пожежа у гуртожитку, евакуювали шістьох людей

О 14:04 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу в гуртожитку на вулиці Просвіти 5.

На місце події направили пожежно-рятувальні підрозділи за підвищеним рангом виклику.

Рятувальники встановили, що загоряння сталося в одній з кімнат на 3 поверсі 3-поверхової будівлі. Пожежники одразу приступили до гасіння пожежі та евакуації людей.

У ході ліквідації пожежі, з третього поверху гуртожитку евакуювали шістьох людей за допомогою триколінної драбини. Інші мешканці гуртожитку покинули будівлю самостійно до прибуття рятувальників.

О 14:29 пожежу було локалізовано, і о 14:50 ліквідовано.

Жертв та постраждалих немає.

Причину виникнення пожежі встановить слідство.

Фото: пожежа в гуртожитку (kyiv.dsns.gov.ua)