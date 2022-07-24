В Киеве произошел пожар в многоэтажке: спасли 10 человек, в том числе 4 ребенка

"В ходе тушения и разведки пожарные спасли из квартир 10 человек, из них 4 детей. Из-за сильного задымления люди не могли самостоятельно выбраться из квартир, поэтому спасатели проводили эвакуацию людей из окон с помощью лестниц", - говорится в сообщении.

Как добавляют в ГСЧС, все пострадавшие были госпитализированы.

"Одна женщина была госпитализирована с ранами и ушибами, которые она получила, пытаясь самостоятельно выбраться из квартиры через балкон. Остальные же от госпитализации отказались", - добавляют в пресс-службе.