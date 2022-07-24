RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві сталася пожежа у багатоповерхівці: врятували 10 людей, у тому числі 4 дитини

Фото: у Києві сталася пожежа у багатоповерхівці 24 липня (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Наталія Гурковська

У Дніпровському районі Києва в неділю вранці, 24 липня, сталася пожежа у п'ятиповерховому житловому будинку. Під час гасіння вогню бійці ДСНС врятували 10 людей, серед яких четверо – діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС в Києві.

"Під час гасіння та розвідки пожежники врятували з квартир 10 людей, з них 4 дітей. Через сильне задимлення люди не могли самостійно вибратися з квартир, тому рятувальники проводили евакуацію людей з вікон за допомогою сходів", - йдеться у повідомленні.

Як додають в ДСНС, усіх постраждалих було госпіталізовано.

"Одна жінка була госпіталізована з ранами та забитими місцями, які вона отримала, намагаючись самостійно вибратися з квартири через балкон. Інші ж від госпіталізації відмовилися", - додають у прес-службі.

Раніше у Голосіївському районі Києва сталася масштабна пожежа в готелі. Під час гасіння якої було врятовано 5 людей, а ще 98 - евакуювали.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ