У Києві сталася пожежа в багатоповерхівці, є загиблий
У Солом'янському районі Києва сталася пожежа в багатоповерхівці. В результаті інциденту загинув чоловік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Києві.
Повідомляється, що загорілася квартира на шостому поверсі дев'ятиповерхового будинку на вул. Ушинського, 29. На місці пожежники встановили, що горять речі домашнього вжитку та меблі.
"Під час ліквідації пожежі в кімнаті був виявлений чоловік 1951 року народження без ознак життя. Пожежу на площі 20 квадратних метрів було локалізовано об 11:42, і вже об 11:53 - ліквідовано", - йдеться в повідомленні.
Фото: рятувальники на місці пожежі (facebook.com/DSNSKyiv)
В результаті пожежі була також пошкоджена обшивка балкона, розташованого на поверх вище.
Нагадаємо, цього тижня в Білій Церкві сталася пожежа в багатоповерховому будинку, тоді обійшлося без жертв.