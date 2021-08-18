В Киеве произошел масштабный пожар. Горели киоски
Фото: в Киеве произошел пожар (facebook.com/DSNSKyiv)
В Киеве на проспекте Победы, 83 произошел масштабный пожар. На территории рынка горели киоски.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
Произошло возгорание в металлическом МАФе с распространением пламени на три рядом расположенных металлических киоска. В 00:02 огонь потушили.
Ликвидация пожара в киосках
Пожарные ликвидировали пожар в киосках в Святошинском районе столицыPosted by Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве on Tuesday, August 17, 2021
В результате пожара повреждены материальные ценности, товар, личные вещи, закопчены стены и потолки киосков.
Фото: в Киеве произошел пожар (facebook.com/DSNSKyiv)