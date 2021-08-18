ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Киеве произошел масштабный пожар. Горели киоски

Новина українською →
Киев, Среда 18 августа 2021 09:50
В Киеве произошел масштабный пожар. Горели киоски Фото: в Киеве произошел пожар (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве на проспекте Победы, 83 произошел масштабный пожар. На территории рынка горели киоски.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Произошло возгорание в металлическом МАФе с распространением пламени на три рядом расположенных металлических киоска. В 00:02 огонь потушили.

Ликвидация пожара в киосках

Пожарные ликвидировали пожар в киосках в Святошинском районе столицы

Posted by Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве on Tuesday, August 17, 2021

В результате пожара повреждены материальные ценности, товар, личные вещи, закопчены стены и потолки киосков.

Фото: в Киеве произошел пожар (facebook.com/DSNSKyiv)

Читайте РБК-Украина в Google News
Пожар Киев
NEWS
Кто стал новым тренером сборной Украины по футболу: официальное заявление
Кто стал новым тренером сборной Украины по футболу: официальное заявление
DAILY
Дорога веры. Как изменилась украинская церковь за 30 лет и куда она движется
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дорога веры. Как изменилась украинская церковь за 30 лет и куда она движется