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В Києві сталась масштабна пожежа. Горіли кіоски

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Київ, Середа 18 серпня 2021 09:50
В Києві сталась масштабна пожежа. Горіли кіоски Фото: у Києві сталась пожежа (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Анастасія Рокитна

У Києві на проспекті Перемоги, 83 сталась масштабна пожежа. На території ринку горіли кіоски.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Сталося загоряння у металевому МАФі із розповсюдженням полум’я на три поруч розташовані металеві кіоски. О 00:02 вогонь загасили.

Ліквідація пожежі в кіосках

Вогнеборці ліквідували пожежу в кіосках у Святошинському районі столиці

Posted by Головне управління ДСНС України у м.Києві on Tuesday, August 17, 2021

Внаслідок пожежі пошкоджено матеріальні цінності, товар, особисті речі, закопчено стіни та стелі кіосків.

Фото: у Києві сталась пожежа (facebook.com/DSNSKyiv)

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Пожежа Київ
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