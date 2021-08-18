В Києві сталась масштабна пожежа. Горіли кіоски
Фото: у Києві сталась пожежа (facebook.com/DSNSKyiv)
У Києві на проспекті Перемоги, 83 сталась масштабна пожежа. На території ринку горіли кіоски.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
Сталося загоряння у металевому МАФі із розповсюдженням полум’я на три поруч розташовані металеві кіоски. О 00:02 вогонь загасили.
Ліквідація пожежі в кіосках
Вогнеборці ліквідували пожежу в кіосках у Святошинському районі столиціPosted by Головне управління ДСНС України у м.Києві on Tuesday, August 17, 2021
Внаслідок пожежі пошкоджено матеріальні цінності, товар, особисті речі, закопчено стіни та стелі кіосків.
Фото: у Києві сталась пожежа (facebook.com/DSNSKyiv)