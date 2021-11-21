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В Киеве проходит марш ко Дню достоинства и свободы

Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве сегодня проходит акция ко Дню достоинства и свободы и годовщине начала Революции Достоинства. Люди собрались на Майдане Независимости, чтобы пройти маршем по улицам столицы.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места событий.

На Майдане Независимости собрались несколько сотен человек. Перед началом марша прошли другие одиночные акции, в частности группа людей развернула баннер с критикой президента Владимира Зеленского и зажгла файеры.

Фото: марш ко Дню достоинства и свободы начался в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сейчас марш ко Дню достоинства и свободы начался. Участники акции отправились по Институтской, где зимой 2014 года происходили самые кровавые события Революции Достоинства. Там силовики расстреливали протестующих.

Фото: марш ко Дню достоинства и свободы начался в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Пока акции проходят спокойно. Стычек или задержаний не было.

Больше о Дне достоинства и свободы вы можете прочесть в материале РБК-Украина.

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КиевДень Достоинства и Свободы