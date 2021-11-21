В Киеве проходит марш ко Дню достоинства и свободы

На Майдане Независимости собрались несколько сотен человек. Перед началом марша прошли другие одиночные акции, в частности группа людей развернула баннер с критикой президента Владимира Зеленского и зажгла файеры.

Фото: марш ко Дню достоинства и свободы начался в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сейчас марш ко Дню достоинства и свободы начался. Участники акции отправились по Институтской, где зимой 2014 года происходили самые кровавые события Революции Достоинства. Там силовики расстреливали протестующих.

Фото: марш ко Дню достоинства и свободы начался в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Пока акции проходят спокойно. Стычек или задержаний не было.