У Києві проходить марш до Дня гідності та свободи

На Майдані Незалежності зібралися кілька сотень людей. Перед початком маршу пройшли інші поодинокі акції, зокрема група людей розгорнула банер з критикою президента Володимира Зеленського та запалила фаєри.

Фото: марш до Дня гідності та свободи почався у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Наразі марш до Дня гідності та свободи почався. Учасники акції вирушили по Інститутській, де взимку 2014 року відбувалися найкривавіші події Революції Гідності. Там силовики розстрілювали протестувальників.

Фото: марш до Дня гідності та свободи почався у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Поки акції проходять спокійно. Сутичок чи затримань не було.