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У Києві проходить марш до Дня гідності та свободи

Автор: Дмитро Левицький

У Києві сьогодні проходить акція до Дня гідності та свободи та річниці початку Революції Гідності. Люди зібралися на Майдані Незалежності, щоб пройти маршем вулицями столиці.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з місця подій.

На Майдані Незалежності зібралися кілька сотень людей. Перед початком маршу пройшли інші поодинокі акції, зокрема група людей розгорнула банер з критикою президента Володимира Зеленського та запалила фаєри.

Фото: марш до Дня гідності та свободи почався у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Наразі марш до Дня гідності та свободи почався. Учасники акції вирушили по Інститутській, де взимку 2014 року відбувалися найкривавіші події Революції Гідності. Там силовики розстрілювали протестувальників.

Фото: марш до Дня гідності та свободи почався у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Поки акції проходять спокійно. Сутичок чи затримань не було.

Більше про День гідності та свободи ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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КиївДень Гідності та Свободи