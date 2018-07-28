У Києві проходить Хресна хода на підтримку єдиної церкви

Хресна хода у Києві проходить у спокійній обстановці

У Києві в рамках святкування 1030-річчя хрещення Київської Русі-України розпочалася Хресна хода на підтримку єдиної церкви. Учасники ходи пройдуть колоною від Володимирського собору через Софійську площу до Володимирської гірки, передає кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, Хресна хода триває без порушень громадського порядку, безпеку забезпечують посилені наряди поліції. Крім того, в місцях масового скупчення людей чергують медики, ситуація в цілому спокійна. Після молебню біля пам'ятника Володимиру Великому очікується другий за день виступ президента України Петра Порошенка. Спочатку захід було заплановано на 13:00, однак Хресна хода розпочалася з деякою затримкою.

Фото: Хресна хода у Києві

Нагадаємо, як раніше повідомляло РБК-Україна, 27 липня під час Хресної ходи в Києві були затримані три людини. За даними поліції, вони намагалися затримати колону, тому з затриманими провели профілактичні бесіди. Також повідомлялося, що до 20 тис. людей взяли участь у ході, безпеку забезпечували близько 5 тис. правоохоронців.