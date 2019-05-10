В Киеве проходит акция в поддержку Сенцова

В Киеве проходит акция-перформанс к 5-й годовщине ареста украинского политзаключенного Олега Сенцова и накануне заседания Комитета министров Совета Европы в Хельсинки. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

От памятника Ярославу Мудрому на Золотых Воротах стартовало символическое шествие к 14 посольствам стран-членов Совета Европы, что находятся в Киеве. Во время акции-перформанса участники акции передают каждому посольству письмо от украинских политзаключенных Кремля. Они требуют освобождения Олега Сенцова и всех заложников РФ, которые незаконно находятся за решеткой в России.

Фото: акция в поддержку Сенцова (РБК-Украина)

Напомним, Олега Сенцова задержали 10 мая 2014 года в Крыму. Его обвинили в подготовке террористического акта.

25 августа Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского режиссера Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима, признав виновным в "создании террористического сообщества и руководстве им, в двух террористических актах и приготовлении еще одного теракта, в покушении на приобретение взрывных устройств, в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов организованной группой".

После этого ряд стран, в частности США, Великобритания, Франция, Германия и Литва, требовали немедленного освобождения политзаключенного.

14 мая 2018 года украинец объявил бессрочную голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных в РФ. Однако 5 октября Сенцов был вынужден остановить голодовку в связи с угрозой "насильственного кормления".

Отметим, 29 декабря 2018 года ЕСПЧ вернул статус приоритетного делу по жалобе украинских политзаключенных в РФ Олега Сенцова и Александра Кольченко. До этого Россия представила Европейскому суду по правам человека отложить обмен документами по жалобе осужденного в России украинского политзаключенного. Суд отказал РФ. Адвокат Сенцова Дмитрий Динзе в комментарии РБК-Украина сообщал, что решение по жалобе политзаключенного ЕСПЧ может принять в этом году.