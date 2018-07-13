У Києві відбувається акція на підтримку Сенцова (трансляція)

Акція проходить на Майдані Незалежності

У Києві відбувається акція #FreeOlegSentsov на підтримку Сенцова до дня народження українського режисера. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Акція проходить на Майдані Незалежності. Зібралися кілька сотень людей, більшість з яких тримають плакати з написами #FreeOlegSentsov. До місця проведення акції продовжують прибувати люди.

Фото (РБК-Україна, Віталій Носач)

"Будуть організовані стріми з інших міст та телемости. Звертаємось всім світом до керівників іноземних держав з вимогою натиснути на Путіна у питанні звільнення полонених Кремлем українців", - повідомляють організатори акції у Facebook.

За інформацією організаторів, у Києві відбудеться "традиційна хода та автопробіг до посольств Франції та Німеччини (країн - членів Нормандської четвірки) та звернення до Еммануеля Макрона та Ангели Меркель".

Нагадаємо, 22 червня повідомлялося, що у Сенцова відмовляють рецептори.

Засуджений на 20 років ув'язнення у справі "кримських терористів" режисер Сенцов оголосив безстрокове голодування - він вимагає звільнення всіх українських політв'язнів в Росії.

Сенцов сказав, що буде голодувати навіть до фатального кінця.