Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2621.97
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3075.57
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2621.97
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3075.57
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Киеве проходит акция памяти жертв катастрофы самолета ИЛ-76, сбитого боевиками

НовостиОбщество    14.06.2018 - 19:31
Фото: акция памяти (Виталий Носач/РБК-Украина)
Фото: акция памяти (Виталий Носач/РБК-Украина)

Участники акции планируют зажечь лампадки и выложить ими контур самолета ИЛ-76

В Киеве на Михайловской площади проходит акция памяти 49 защитников Украины, погибших четыре года назад во время захода на посадку в аэропорту Луганска военно-транспортного самолета ИЛ-76 ВС ВСУ, сбитого пророссийскими террористами. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

 

Фото: акция памяти (Виталий Носач/РБК-Украина)

Как отмечается на странице мероприятия в Facebook, в программе акции-реквиема:

  • возложение цветов к Стене памяти павших за Украину;
  • панихида по погибшим воинам (братия Свято-Михайловского Златоверхого мужского монастыря);
  • зажигание лампадок и составление ими контура самолета ИЛ-76.

Напомним, военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины ИЛ-76 при заходе на посадку на аэродром в Луганске в ночь на 14 июня был сбит боевиками.

В Минобороны подтвердили информацию о 4 пострадавших на Донбассе военных На Донбассе с начала суток ранены двое украинских военных
Теги публикации: Донбасс, погибшие, акции, ИЛ-76  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Я родился в Советском Союзе": известный украинский продюсер собрался на ЧМ-2018 в Россию
Известный украинский спортсмен погиб в свой день рождения
У мамы Ляшко нашли новую квартиру на Печерске
"Испытывают нервы на прочность?": украинцев возмутила реклама ЧМ-2018 в центре Киева (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь