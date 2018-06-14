В Киеве проходит акция памяти жертв катастрофы самолета ИЛ-76, сбитого боевиками

Участники акции планируют зажечь лампадки и выложить ими контур самолета ИЛ-76

В Киеве на Михайловской площади проходит акция памяти 49 защитников Украины, погибших четыре года назад во время захода на посадку в аэропорту Луганска военно-транспортного самолета ИЛ-76 ВС ВСУ, сбитого пророссийскими террористами. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Фото: акция памяти (Виталий Носач/РБК-Украина)

Как отмечается на странице мероприятия в Facebook, в программе акции-реквиема:

возложение цветов к Стене памяти павших за Украину;

панихида по погибшим воинам (братия Свято-Михайловского Златоверхого мужского монастыря);

зажигание лампадок и составление ими контура самолета ИЛ-76.

Напомним, военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины ИЛ-76 при заходе на посадку на аэродром в Луганске в ночь на 14 июня был сбит боевиками.