У Києві проходить акція пам'яті жертв катастрофи літака ІЛ-76, збитого бойовиками

Учасники акції планують запалити лампадки та викласти ними контур літака ІЛ-76

У Києві на Михайлівській площі проходить акція пам'яті 49 захисників України, які загинули чотири роки тому під час заходу на посадку в аеропорту Луганська військово-транспортного літака ІЛ-76 ВС ЗСУ, збитого проросійськими терористами. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Фото: акція пам'яті (Віталій Носач/РБК-Україна)

Як зазначається на сторінці заходу у Facebook, у програмі акції-реквієму:

покладання квітів до Стіни пам'яті полеглих за Україну;

панахида за загиблими воїнами (братія Свято-Михайлівського Золотоверхого чоловічого монастиря);

запалювання лампадок та викладання ними контуру літака ІЛ-76.

Нагадаємо, військово-транспортний літак Збройних сил України ІЛ-76 при заході на посадку на аеродром в Луганську в ніч на 14 червня був збитий бойовиками.