У Києві проходить акція пам'яті жертв катастрофи літака ІЛ-76, збитого бойовиками

Учасники акції планують запалити лампадки та викласти ними контур літака ІЛ-76
У Києві на Михайлівській площі проходить акція пам'яті 49 захисників України, які загинули чотири роки тому під час заходу на посадку в аеропорту Луганська військово-транспортного літака ІЛ-76 ВС ЗСУ, збитого проросійськими терористами. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Фото: акція пам'яті (Віталій Носач/РБК-Україна)
Як зазначається на сторінці заходу у Facebook, у програмі акції-реквієму:
Нагадаємо, військово-транспортний літак Збройних сил України ІЛ-76 при заході на посадку на аеродром в Луганську в ніч на 14 червня був збитий бойовиками.