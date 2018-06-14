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У Києві проходить акція пам'яті жертв катастрофи літака ІЛ-76, збитого бойовиками

НовиниСуспільство    14.06.2018 - 19:31
Фото: акція пам'яті (Віталій Носач/РБК-Україна)
Фото: акція пам'яті (Віталій Носач/РБК-Україна)

Учасники акції планують запалити лампадки та викласти ними контур літака ІЛ-76

У Києві на Михайлівській площі проходить акція пам'яті 49 захисників України, які загинули чотири роки тому під час заходу на посадку в аеропорту Луганська військово-транспортного літака ІЛ-76 ВС ЗСУ, збитого проросійськими терористами. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна

 

Фото: акція пам'яті (Віталій Носач/РБК-Україна)

Як зазначається на сторінці заходу у Facebook, у програмі акції-реквієму: 

  • покладання квітів до Стіни пам'яті полеглих за Україну;
  • панахида за загиблими воїнами (братія Свято-Михайлівського Золотоверхого чоловічого монастиря); 
  • запалювання лампадок та викладання ними контуру літака ІЛ-76.

Нагадаємо, військово-транспортний літак Збройних сил України ІЛ-76 при заході на посадку на аеродром в Луганську в ніч на 14 червня був збитий бойовиками.

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Теги публікації: Донбас, загиблі, акции, ИЛ-76  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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