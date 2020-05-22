В Киеве объявлено штормовое предупреждение

Сегодня, 22 мая, погода в Киеве ухудшится, ожидаются сильные порывы ветра. Специалисты призывают придерживаться основных рекомендаций.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Таким образом, днем в Киеве прогнозируют сильные порывы ветра от 15 до 24 м/с (І уровень опасности, желтый). Специалисты призывают жителей города соблюдать основных рекомендаций во время сильного ветра.

В частности, специалисты советуют плотно закрывать окна домов и убрать предметы с балконов. Если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев, особенно тополей. В случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии.

Напомним, погода в Украине 22 мая ухудшится, на севере дожди, а температура воздуха опустится до +11+18. В Киеве сегодня будет идти дождь. Температура воздуха днем составит +10+12, а ночью +5+7.

Кроме того РБК-Украина ранее сообщало, что в первые дни июня в Украине установится жаркая погода до +30 градусов. Но уже через несколько дней температура воздуха опустится до +20, а в некоторых регионах - до +15.