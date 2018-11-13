В Киеве продолжилось заседание по делу экс-"беркутовцев"

Иллюстративное фото (УНИАН)

Пятерых экс-"беркутовцев" обвиняют в убийстве активистов Революции достоинства

В Святошинском райсуде Киева сегодня, 13 ноября, в деле против пяти экс- "беркутовцев" Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры, Олега Янишевского, обвиняемых в убийствах активистов Революции достоинства, продолжилось судебное заседание. Об этом в зале суда сказал судья Сергей Дячук, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Так, сегодня суд решил продолжить рассмотрение видео- и аудиоматериалов. Вместе с тем, во время прошлого заседания судья отметил, что суд переходит к стадии допроса свидетелей, поскольку допрос потерпевших был завершен.

"Судом уже исследованы все обстоятельства гибели родственников двух пострадавших, которые прибыли на судебное заседание", - сказал Дячук.

Отметим, на заседание сегодня прибыли две потерпевшие: Палагея Блёк и Галина Грицак (родственница Иосифа Шилинга).

Напомним, 41-летний Иван Блёк и 61-летний Иосиф Шилинг погибли 20 февраля 2014 года.

Напомним, по состоянию на середину октября прокуратура завершила расследование в отношении 4 "беркутовцев".

Отметим, ранее также сообщалось, что экс-"беркутовец" получил 9 лет тюрьмы за передачу боевикам летом 2104 года данных о приезде Петра Порошенко в штаб АТО в Харьковской области.