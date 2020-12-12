В Киеве продолжатся дождь и гололед, все службы должны работать круглосуточно, - Кличко

Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

Мэр Киева Виталий Кличко собрал в субботу на совещание руководителей районов и коммунальных служб столицы и поручил срочно убрать город от последствий непогоды.

Об этом Кличко написал на своей странице в Facebook.

Мэр Киева сообщил, что собрал глав столичных районов, профильных заместителей председателя КГГА, руководителей коммунальных служб.

"Разговор был жестким. Утром я проехался по городу, проверил, как убирают. Полтора суток уже продолжается непогода, сильная гололедица. Коммунальные службы отчитываются, что работают. Но ситуация в районах города, из того, что я увидел, не улучшилась. Тротуары, площади, немало переходов - сплошной каток. Более тысячи обращений киевлян в травмпункты за последние сутки!" - отметил Кличко.

По его словам, ключевая задача всех служб - срочно навести порядок в городе.

"В ближайшие дни, по прогнозу синоптиков, погода не изменится - будут продолжаться дождь и гололед. Поэтому все службы должны слаженно и эффективно работать. Круглосуточно", - подчеркнул Кличко.

Мэр также сообщил, больше всего нареканий киевлян на неэффективную работу служб на Оболони, Святошино, Борщаговке и Лесном массиве.

"Люди вынуждены ходить по дорогам, потому что по тротуарам пройти невозможно. "Киевавтодор" вовремя вывел технику, и дороги в Киеве почищены. Поручил руководству "Киевавтодора" помочь районам с уборкой мест наибольшего скопления людей - остановок общественного транспорта, площадей у учреждений, торговых центров. Главам районов акцентировал внимание, что недоволен их работой. Поручил поднять все службы и в четкой координации эффективно убрать территории районов. Соль и песок везде есть. Поэтому город должен быть убран! Иначе будем делать выводы о соответствии занимаемым должностям руководителей соответствующих служб", - резюмировал Кличко.

Вместе с тем мэр Киева поручил "Киевблагоустройство" проверить, как убирают балансовые территории, которые закреплены за частным бизнесом - у кафе, ресторанов, торговых центров.

Напомним, согласно прогнозу синоптиков в Украине также в ближайшие дни на дорогах сохранится гололедица.