У Києві триватимуть дощ і ожеледиця, всі служби мають працювати цілодобово, - Кличко

Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

Мер Києва Віталій Кличко зібрав у суботу на нараду керівників районів і комунальних служб столиці та доручив терміново прибрати місто від наслідків негоди.

Про це Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

Мер Києва повідомив, що зібрав глав столичних районів, профільних заступників голови КМДА, керівників комунальних служб.

"Розмова була жорсткою. Зранку я проїхався містом, перевірив, як прибирають. Півтори доби вже триває негода, сильна ожеледиця. Комунальні служби звітують, що працюють. Але ситуація в районах міста, з того, що я побачив, не покращилася. Тротуари, площі, чимало переходів - суцільна ковзанка. Більше тисячі звернень киян до травмпунктів за останню добу!" - наголосив Кличко.

За його словами, ключове завдання всіх служб - терміново навести лад у місті.

"Найближчими днями, за прогнозом синоптиків, погода не зміниться - триватимуть дощ і ожеледиця. Тому всі служби повинні злагоджено і ефективно працювати. Цілодобово", - підкреслив Віталій Кличко.

Мер також зазначив, що найбільше нарікань киян на неефективну роботу служб на Оболоні, Святошино, Борщагівці та Лісовому масиві.

"Люди вимушені ходити по дорогах, бо тротуарами пройти неможливо. "Київавтодор" вчасно вивів техніку, і дороги в Києві почищені. Доручив керівництву "Київавтодору" допомогти районам із прибиранням місць найбільшого скупчення людей - зупинок громадського транспорту, площ біля установ, торгових центрів. Головам районів наголосив, що незадоволений їх роботою. Доручив підняти всі служби і в чіткій координації ефективно прибрати території районів. Сіль і пісок скрізь є. Тому місто має бути прибране! Інакше будемо робити висновки щодо відповідності посадам керівників відповідних служб", - підсумував Кличко.

Разом з тим, мер Києва доручив "Київблагоустрою" перевірити, як прибирають балансові території, що закріплені за приватним бізнесом - біля кафе, ресторанів, торгових центрів.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків в Україні також найближчими днями на дорогах збережеться ожеледиця.