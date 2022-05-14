В Киеве продлили время работы метро: новый график
В Киеве с 16 мая изменится график работы метро. С понедельника столичная подземка будет работать на два часа дольше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевского метрополитена".
"С 16 мая метро будет работать с 06:00 до 22:00", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также возобновляется возможность электронной оплаты проезда. Пассажиров призвали подготовить транспортные карты, платежные приложения, включая Kyiv Digital.
Напомним, в начале мая киевское метро практически полностью возобновило перевозки пассажиров. Столичная подземка работала с 06:00 до 20:00, а в режиме укрытия - круглосуточно.
Отметим, с 16 мая в Киеве возвращается плата за проезд в общественном транспорте.
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