В Киеве продлили время работы метро: новый график

В Киеве с 16 мая изменится график работы метро. С понедельника столичная подземка будет работать на два часа дольше.

Отмечается, что также возобновляется возможность электронной оплаты проезда. Пассажиров призвали подготовить транспортные карты, платежные приложения, включая Kyiv Digital.

"С 16 мая метро будет работать с 06:00 до 22:00", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале мая киевское метро практически полностью возобновило перевозки пассажиров. Столичная подземка работала с 06:00 до 20:00, а в режиме укрытия - круглосуточно.

Отметим, с 16 мая в Киеве возвращается плата за проезд в общественном транспорте.

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