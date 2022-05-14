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В Киеве продлили время работы метро: новый график

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Киев, Суббота 14 мая 2022 16:24
В Киеве продлили время работы метро: новый график Фото: киевское метро с 16 мая будет работать дольше (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Киеве с 16 мая изменится график работы метро. С понедельника столичная подземка будет работать на два часа дольше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевского метрополитена".

"С 16 мая метро будет работать с 06:00 до 22:00", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также возобновляется возможность электронной оплаты проезда. Пассажиров призвали подготовить транспортные карты, платежные приложения, включая Kyiv Digital.

Напомним, в начале мая киевское метро практически полностью возобновило перевозки пассажиров. Столичная подземка работала с 06:00 до 20:00, а в режиме укрытия - круглосуточно.

Отметим, с 16 мая в Киеве возвращается плата за проезд в общественном транспорте.

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