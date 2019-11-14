В Киеве продлили ограничение движения на Броварском проспекте

Ограничения движения на Броварском проспекте в Киеве продлили до 20 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Отмечается, что на Броварском проспекте продолжается ремонт консольной части тротуара, в связи с чем частичное ограничение движения продлено.

"Чтобы меньше влиять на трафик с 8:00 до 14:00 работы будут вестись в направлении Броваров, а с 14:00 до 20:00 - в направлении центра", -говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ограничения движения на Броварском проспекте начало действовать с 6 ноября.

РБК-Украина писало, что в Киеве с 13 по 20 ноября будет частично ограничено движение на улице Владимирская. Движение транспорта будет ограничено на участке от станции метро "Золотые ворота" в Национальной опере Украины имени Тараса Шевченко. На участке будут ремонтировать покрытие из брусчатки. На период выполнения работ движение транспорта частично ограничено в обоих направлениях.