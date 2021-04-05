В Киеве на продаже "спецбилетов" на транспорт поймали 18-летнюю девушку

"При процессуальном руководстве Святошинской окружной прокуратуры города Киева дознавателями подразделения дознания Святошинского УП ГУНП в г. Киеве разоблачена 18-летняя жительница г. Киева, которая пыталась сбыть поддельные спецбилеты для проезда в общественном транспорте на период локдауна", - говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что девушка разместила в социальной сети Facebook информацию о продаже спецбилетов для проезда в общественном транспорте со справкой о трудоустройстве в одной из больниц г. Киева.

Стоимость спецпропуска составляла 200 гривен.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 358 УК Украины (подделка иного официального документа) и решается вопрос об уведомлении о подозрении.

Следственные действия продолжаются.