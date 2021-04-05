В Киеве на продаже "спецбилетов" на транспорт поймали 18-летнюю девушку

В Киеве 18 летнюю жительницу столицы разоблачили в сбыте фейковых "спецбилетов" для пользования общественным транспортом во время локдауна. Она предлагала купить его за 200 гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
"При процессуальном руководстве Святошинской окружной прокуратуры города Киева дознавателями подразделения дознания Святошинского УП ГУНП в г. Киеве разоблачена 18-летняя жительница г. Киева, которая пыталась сбыть поддельные спецбилеты для проезда в общественном транспорте на период локдауна", - говорится в сообщении.
Досудебным расследованием установлено, что девушка разместила в социальной сети Facebook информацию о продаже спецбилетов для проезда в общественном транспорте со справкой о трудоустройстве в одной из больниц г. Киева.
Стоимость спецпропуска составляла 200 гривен.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 358 УК Украины (подделка иного официального документа) и решается вопрос об уведомлении о подозрении.
Следственные действия продолжаются.
Напомним, с сегодняшнего дня, 5 апреля, в Киеве начал действовать усиленный карантин. Общественный транспорт столицы работает в режиме спецперевозок. Для проезда пассажирам необходимо иметь при себе пропуска, удостоверения личности и маску.
Спецпропуска будут выдавать работникам предприятий, которые выполняют критически важные функции (медработники, спасатели, военнослужащие, работники госструктур, ЖКХ, социальной сферы, транспорта, торговли).
Для получения пропусков руководителям организаций следует подать заявку в Департамент транспортной инфраструктуры Киевского горсовета.
В КГГА отметили, что количество таких разрешительных документов ограничено (около 400 тысяч), выдавать физическим лицам их не будут. Специальный пропуск не дает право на бесплатный проезд - оплата проводится на общих основаниях.
При этом без пропуска могут воспользоваться общественным транспортом:
- работники ГСЧС и Национальной полиции - при наличии служебных удостоверений и средств индивидуальной защиты;
- призывники - при наличии повесток, документов и масок.