У Києві на продажу "спецквитків" на транспорт піймали 18-річну дівчину

"За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва дізнавачами підрозділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві викрито 18-річну мешканку м. Києва, яка намагалася збути підроблені спецквитки для проїзду в громадському транспорті на період локдауну", - йдеться в повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що дівчина розмістила у соціальній мережі Facebook інформацію про продаж спецквитків для проїзду в громадському транспорті з довідкою про працевлаштування в одній із лікарень м. Києва.

Вартість спецпропуску складала 200 гривень.

За цим фактом розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358 КК України (підроблення іншого офіційного документа) та вирішується питання про повідомлення про підозру.

Слідчі дії тривають.