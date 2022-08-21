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В Киеве приспустят самый большой флаг Украины: в чем причина

Фото: В Киеве приспустят самый большой флаг Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 22 августа, в Киеве на несколько часов приспустить главный государственный флаг Украины. В это время будет проводиться замена полотна на новое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Коммунальные службы Киева утром 22 августа на несколько часов опустят главный государственный флаг Украины, установленный на территории мемориального комплекса Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне", - говорится в сообщении.

В КГГА заявили, что уже в полдень 22 августа флаг снова будет развеваться над Киевом.

"Город по-прежнему заботится о том, чтобы удерживать полотно главного государственного флага и флагшток в надлежащем состоянии", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве ко Дню независимости запретили проведение массовых мероприятий.

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Киевфлагшток