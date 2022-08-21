В Киеве приспустят самый большой флаг Украины: в чем причина

"Коммунальные службы Киева утром 22 августа на несколько часов опустят главный государственный флаг Украины, установленный на территории мемориального комплекса Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне", - говорится в сообщении.

В КГГА заявили, что уже в полдень 22 августа флаг снова будет развеваться над Киевом.

"Город по-прежнему заботится о том, чтобы удерживать полотно главного государственного флага и флагшток в надлежащем состоянии", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве ко Дню независимости запретили проведение массовых мероприятий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.