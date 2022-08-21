У Києві приспустять найбільший прапор України: у чому причина

"Комунальні служби Києва вранці 22 серпня на кілька годин опустять головний державний прапор України, встановлений на території меморіального комплексу Національний музей історії України у Другій світовій війні", - йдеться в повідомленні.

У КМДА заявили, що вже опівдні 22 серпня прапор знову майорітиме над Києвом.

"Місто як і раніше піклується про те, щоб утримувати полотно головного державного прапора і флагшток в належному стані", - йдеться в повідомленні.

Нагадавши, у Києві до Дня Незалежності заборонили проведення масових заходів.

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