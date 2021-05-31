В Киеве вместо приостановленных трамваев запустят временные автобусы

В Киеве со 2 июня по 15 августа, когда движение трамваев маршрутов № 1 и № 3 будет закрыто в связи с капитальным ремонтом путепровода на пересечении ул. Борщаговской и ул. Вадима Гетьмана, будет организована работа трамвая № 2 и временных автобусных маршрутов. Обнародована схема курсирования маршрутов.
трамвайный маршрут № 2 "Проспект Академика Королева - станция "Ромена Роллана" по следующей схеме: просп. Академика Королева-ул. Симиренко - б-р Кольцова - ул. Владимира Покотила-просп. Леся Курбаса;
временный автобусный маршрут № 1 - т "Михайловская Борщаговка - ул. Старовокзальная" по следующей схеме: ул. Симиренко - ул. Семьи Сосниных - б-р Кольцова - ул. Литвиненко-Вольгемут - ул. Зодчих (в обратном направлении ул. Владимира Покотила) - просп. Леся Курбаса - просп. Любомира Гузара - ул. Борщаговская - ул. Жилянская-ул. Старовокзальная;
временный автобусный маршрут № 3-Т "Кольцевая дорога - ул. Старовокзальная": просп. Леся Курбаса - просп. Любомира Гузара - ул. Борщаговская - ул. Жилянская - ул. Старовокзальная.
Интервалы движения в будние дни:
маршрут № 1-Т - 2-3 мин в часы пик, 5-6 мин в другое время;
маршрут № 3-Т - 1-2 мин в часы пик, 5 мин в другое время.
Интервал на выходных:
маршрут № 1-Т - 4-6 мин;
маршрут № 3-Т - 4-6 мин.
Напомним, в Киеве со 2 июня по 15 августа закроют движение скоростного трамвая от станции "Старовокзальная" и до "Гната Юры". Транспорт не будет работать из-за капитального ремонта улицы Борщаговской. На этом участке запланировано обустроить гидроизоляцию мостового сооружения в пределах трамвайного полотна и посадочной платформы.