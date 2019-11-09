В Киеве приостановили движение скоростного травмая

Иллюстративное фото (kiev.klichko.org)

На выходных не будет работать трамвай №1

В Киеве на выходных 9-10 ноября частично приостановили движение скоростного трамвая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевпастранс".

По данным ведомства, в период с 9 по 10 ноября в столице не будет работать трамвай по маршртутом №1. Также будет увеличено количество автобусов на маршруте №2Т, запланирован интервал движения 7 минут.

При этом движение трамвайного маршрута №3 останется без изменений.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве из-за увеличения актов вандализма отменили ряд утренних рейсов городской электрички. Так, утром в столице не будут работать рейсы №№ 7302, 7311/12, 7321, 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503 и 7421.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве с 7 ноября ограничили въезд грузовиков массой более 4,5 тонн. Грузовым автомобилям запретили двигаться по столичным улицам в часы пик с 7 до 10 утра и вечером с 17:00 до 20:00.

Кроме того, на левом берегу Киева на неделю ограничили движение автомобильного транспорта на Броварском проспекте. Ограничение действует с 6 ноября по 12 ноября.