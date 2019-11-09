У Києві призупинили рух швидкісного травмая

Ілюстративне фото (kiev.klichko.org)

На вихідних не працюватиме трамвай №1

У Києві на вихідних 9-10 листопада частково призупинили рух швидкісного трамвая. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Київпастранс".

За даними відомства, у період з 9 по 10 листопада у столиці не працюватиме трамвай за маршртутом №1. Також буде збільшено кількість автобусів на маршруті №2Т, заплановано інтервал руху 7 хвилин.

При цьому рух трамвайного маршруту №3 залишиться без змін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві через збільшення актів вандалізму скасували ряд ранкових рейсів міської електрички. Так, вранці у столиці не працюватимуть рейси №№ 7302, 7311/12, 7321, 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503 та 7421.

Також РБК-Україна писало, що у Києві з 7 листопада обмежили в'їзд вантажівок масою більше 4,5 тонн. Вантажним автомобілям заборонили рухатися столичними вулицями в години пік з 7 до 10 ранку та ввечері з 17:00 до 20:00.

Крім того, на лівому березі Києва на тиждень обмежили рух автомобільного транспорту на Броварському проспекті. Обмеження діє з 6 листопада по 12 листопада.