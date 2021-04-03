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В Киеве пригрозили штрафами за нарушение карантина в офисах

Автор: Дмитрий Левицкий

Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан предупредил столичных работодателей о штрафах за нарушение карантинных ограничений в офисах. Несмотря локдаун в Киеве, по словам Рубана, большинство офисов продолжили работать в полном объеме.

Об этом речь шла в эфире канала "Украина 24".

Как рассказал Рубан, на прошлой неделе в Киеве проверили работу организованных коллективов, как государственных, так и частных. Оказалось, что в большинстве офисов нарушаются карантинные ограничения.

"К сожалению, 85% коллективов работали в полном объеме, в помещениях не соблюдают дистанцию, режим ношения масок. Поэтому мы будем штрафовать таких работодателей минимум на 34 тысячи гривен", - сказал он.

Рубан отметил, что в случае обнаружения нарушений на место будут направлять правоохранителей.

Напомним, с 5 апреля карантин в Киеве будет ужесточен. Власти города решили закрыть все школы и детсады.

Кроме того, в Киеве с 5 апреля проезд в транспорте будет только по спецпропускам. По пропускам будет работать даже метро.

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