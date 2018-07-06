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Интервью

В Киеве презентовали новую экосистему преобразования полезных действий человека в криптоактивы.

НовостиНовости компаний    06.07.2018 - 16:36

На состоявшейся 6 июня в Киеве конференции немецкая компания N.KRAT Group AG продемонстрировалавозможности созданной экосистемы FRIDN, позволяющей пользователям «добывать» криптоактивы своими активными и полезными действиями. В отличии от распространенных ныне криптоплатформ, майнинг в экосистеме FRIDN происходит без применения дорогостоящего компьютерного оборудования и огромных затрат электроэнергии. Пользователю достаточно скачать бесплатную программу на смартфон, подключить смартфон или фитнес-трекер для фиксации активностей во время занятий спортом и получать вознаграждение за достижение поставленных целей.

По заявлению разработчиков, цель проекта FRIDN – стимулировать сообщество к физической и интеллектуальной активности, заботе о здоровье и саморазвитию. 

В дальнейшем, полученными криптоактивами можно свободно управлять, принимать и отправлять другим пользователям, конвертировать на открытых биржах в другие фиатные или криптографические валюты. Экосистема предоставляет полный набор инструментов для совершения приема платежей за товары и услуги, как в интернете, так и в розничной торговле. Компания планирует постоянно наращивать количество партнеров, принимающих к оплате криптоактивы системы FRIDN, что в свою очередь в перспективе позволит бизнесу привлечь немалую аудиторию пользователей FRIDN.    

«Потенциал экосистемы FRIDN – это большие инвестиционные возможности, новый формат работы с активами, возможность интеграции в другие решения с помощью интерфейса FRIDN.API, мотивированные участники сообщества и качественно новый уровень сервиса для индустрии спорта и здоровья. Экосистема предоставляет уникальные возможности для развития лидерских качеств и построения собственной команды», –сказал инициатор проекта FRIDN Александр Спиндлер.

Технологические достижения компании-разработчика N.KRAT Group AG успешно применяются на международном уровне: банками и финансовыми учреждениями, малым и средним бизнесом, некоммерческими организациями, государственными и муниципальными органами, объединениями и общественными организациями. Несмотря на мировой статус компании, значимая часть IT-специалистов и разработчиков работают или работали ранее в Украине. В том числе и с этим фактом связаны планы компании по развитию бизнеса в Украине, а Киев выбран одним из первых городов, где состоялась презентация экосистемы FRIDN. 

В планах компании значительное расширение доступного пользователям функционала экосистемы – предоставление возможности получать вознаграждение за соблюдение правил дорожного движения, управляя своим автомобилем, за изучение иностранных языков, запрофилактику, сохранение и поддержание собственного здоровья.

 Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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