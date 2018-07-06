У Києві презентували нову екосистему перетворення корисних дій людини в кріптоактіви.

На що відбулася 6 червня в Києві конференції німецька компанія N.KRAT Group AG продемонстріровалавозможності створеної екосистеми FRIDN, що дозволяє користувачам «добувати» кріптоактіви своїми активними і корисними діями. На відміну від поширених нині кріптоплатформ, Майнінг в екосистемі FRIDN відбувається без застосування дорогого комп'ютерного устаткування і величезних витрат електроенергії. Користувачеві досить завантажити безкоштовну програму на смартфон, підключити смартфон або фітнес-трекер для фіксації активностей під час занять спортом і отримувати винагороду за досягнення поставлених цілей.

За заявою розробників, мета проекту FRIDN - стимулювати співтовариство до фізичної і розумової активності, турботі про здоров'я і саморозвитку.

Надалі, отриманими кріптоактівамі можна вільно управляти, приймати і відправляти іншим користувачам, конвертувати на відкритих біржах в інші фіатние або криптографічні валюти. Екосистема надає повний набір інструментів для здійснення прийому платежів за товари та послуги, як в інтернеті, так і в роздрібній торгівлі. Компанія планує постійно нарощувати кількість партнерів, що приймають до оплати кріптоактіви системи FRIDN, що в свою чергу в перспективі дозволить бізнесу залучити чималу аудиторію користувачів FRIDN.

«Потенціал екосистеми FRIDN - це великі інвестиційні можливості, новий формат роботи з активами, можливість інтеграції в інші рішення за допомогою інтерфейсу FRIDN.API, мотивовані учасники спільноти і якісно новий рівень сервісу для індустрії спорту і здоров'я. Екосистема надає унікальні можливості для розвитку лідерських якостей та побудови власної команди », -сказав ініціатор проекту FRIDN Олександр Спиндлер.

Технологічні досягнення компанії-розробника N.KRAT Group AG успішно застосовуються на міжнародному рівні: банками та фінансовими установами, малим і середнім бізнесом, некомерційними організаціями, державними і муніципальними органами, об'єднаннями та громадськими організаціями. Незважаючи на світову статус компанії, значна частина IT-фахівців і розробників працюють або працювали раніше в Україні. У тому числі і з цим фактом пов'язані плани компанії з розвитку бізнесу в Україні, а Київ обраний одним з перших міст, де відбулася презентація екосистеми FRIDN.

У планах компанії значне розширення доступного користувачам функціоналу екосистеми - надання можливості отримувати винагороду за дотримання правил дорожнього руху, керуючи своїм автомобілем, за вивчення іноземних мов, запрофілактіку, збереження і підтримання власного здоров'я.