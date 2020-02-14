ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві запустили сервіс єМалятко

Новини » Суспільство     14.02.2020 - 11:40
У Києві запустили сервіс єМалятко
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Київ - п’яте місто, де запрацювала комплексна послуга

Сьогодні. 14 лютого, 14 київських пологових будинків приєдналися до комплексної послуги єМалятко. Про це у Facebook повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, Київ - п’яте місто, де від нового року запрацювала відповідна послуга.

"Отримання послуг за однією заявою у межах єМалятко позбавляє громадян відвідин 11 установ, заповнення 37 документів, витрати 30 годин на ці відвідини та оформлення", - повідомив міністр.

Сьогодні у столиці запрацювала комплексна послуга єМалятко — відразу 14 київських пологових будинків приєднались до...

Опубліковано Михайлом Федоровим Пʼятниця, 14 лютого 2020 р.

Федоров уточнив, що проєкт знаходиться на стадії бета-тестування, і вже влітку єМалятко міститиме 10 послуг.

"Ми відпрацьовуємо взаємодію реєстрів, налагоджуємо технічні моменти, навчаємо персонал. Також ми збираємо відгуки від перших користувачів послуги і враховуємо їх у нашій роботі", - пояснив глава Мінцифри.

У свою чергу прем’єр-міністр Олексій Гончарук додав, що наразі єМалятко вже працює у 5 містах - Києві, Харкові, Луцьку, Вінниці та Кривому Розі.

Якими послугами можна буде скористатися:

  1. державна реєстрація народження дитини;
  2. реєстрації місця проживання народженої дитини;
  3. призначення допомоги при народженні дитини;
  4. реєстрація народженої дитини в електронній системі охорони здоров’я;
  5. реєстрація народженої дитини у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;
  6. отримання посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім'ї;
  7. визначення походження народженої дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою;
  8. визначення належності дитини до громадянства України;
  9. присвоєння дитині унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;
  10. призначення допомоги багатодітним сім’ям.

Нагадаємо, на раніше голова уряду обіцяв, що комплексна послуга єМалятко запрацює у 10 містах до кінця січня.

Гончарук розповів про стратегію по виконанню завдань президента  Діти з окупованих територій зможуть отримати освіту в будь-якому ВНЗ України
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниКиївуслугиєМалятко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся