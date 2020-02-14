У Києві запустили сервіс єМалятко

Київ - п’яте місто, де запрацювала комплексна послуга
Сьогодні. 14 лютого, 14 київських пологових будинків приєдналися до комплексної послуги єМалятко. Про це у Facebook повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За його словами, Київ - п’яте місто, де від нового року запрацювала відповідна послуга.
"Отримання послуг за однією заявою у межах єМалятко позбавляє громадян відвідин 11 установ, заповнення 37 документів, витрати 30 годин на ці відвідини та оформлення", - повідомив міністр.
Сьогодні у столиці запрацювала комплексна послуга єМалятко — відразу 14 київських пологових будинків приєднались до...Опубліковано Михайлом Федоровим Пʼятниця, 14 лютого 2020 р.
Федоров уточнив, що проєкт знаходиться на стадії бета-тестування, і вже влітку єМалятко міститиме 10 послуг.
"Ми відпрацьовуємо взаємодію реєстрів, налагоджуємо технічні моменти, навчаємо персонал. Також ми збираємо відгуки від перших користувачів послуги і враховуємо їх у нашій роботі", - пояснив глава Мінцифри.
У свою чергу прем’єр-міністр Олексій Гончарук додав, що наразі єМалятко вже працює у 5 містах - Києві, Харкові, Луцьку, Вінниці та Кривому Розі.
Якими послугами можна буде скористатися:
Нагадаємо, на раніше голова уряду обіцяв, що комплексна послуга єМалятко запрацює у 10 містах до кінця січня.